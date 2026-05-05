Жители Солнечногорска смогут заказать поверку счетчиков через приложение

Владельцы квартир в многоквартирных домах Солнечногорска теперь могут решать вопросы, связанные с общим имуществом, через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». С помощью приложения пользователи могут оперативно оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги без комиссии, подавать заявки в управляющую компанию и следить за их исполнением, участвовать в общих собраниях собственников онлайн.

Также можно отслеживать график капитального ремонта, изучать отчеты управляющих организаций, заказывать проверку счетчиков и общаться с соседями в официальных чатах.

Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно авторизоваться через подтвержденную учетную запись портала Госуслуг. После этого информация о собственности автоматически загрузится из баз данных Росреестра.

«Все ключевые инструменты — от контроля за расходами до прямого диалога с УК — теперь сосредоточены в одном смартфоне. Это современный стандарт управления жильем, который делает работу коммунальных служб открытой и понятной для каждого собственника», — подчеркнул первый заместитель главы округа Виталий Тушинов.