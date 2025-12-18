Жители Солнечногорска смогут сменить управляющую компанию на муниципальную

В Солнечногорске жители многоквартирных домов получили возможность сменить управляющую компанию на муниципальную. Созданная на базе МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» управляющая компания уже обслуживает более 40 домов в округе.

Муниципальная УК выполняет уборку подъездов, придомовых территорий и ремонтные работы по единым стандартам качества, которые под контролем администрации округа. Также МБУ «ДЕЗ» напрямую взаимодействует с ресурсоснабжающими организациями, что помогает минимизировать риски задолженностей и перебоев в поставках услуг.

«Главная цель создания муниципальной управляющей компании — это реальная альтернатива в выборе и инструмент для повышения качества услуг у жителей, который позволит обеспечить прозрачность расчетов и системный подход к содержанию жилого фонда», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Для получения детальной информации о процедуре перехода на обслуживание и условиях предоставления услуг жители могут связаться с диспетчерской службой МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» по телефону: +7 (496) 263-86-52.