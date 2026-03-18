Жители Солнечногорска смогут сменить частную УК на муниципальную

Собственники получили возможность перейти под управление организации, созданной на базе муниципального бюджетного учреждения «Дирекция единого заказчика городского округа Солнечногорск». Сейчас в ее ведении находятся 44 дома.

Специалисты организации выполняют полный комплекс работ по содержанию жилого фонда: проводят текущий ремонт, обслуживают внутридомовые инженерные системы, готовят дома к отопительному сезону и убирают придомовые территории. Зимой особое внимание уделяется очистке кровель от снега и наледи.

Заместитель главы округа Леонид Степанов подчеркнул, что частные управляющие компании нередко прекращают деятельность или меняют владельцев, что приводит к сбоям в предоставлении услуг жителям. Он отметил, что «Дирекция единого заказчика» работает по единым стандартам качества, утвержденным администрацией округа. Решение о переходе в муниципальную управляющую компанию принимается на общем собрании собственников многоквартирного дома.

Получить подробную консультацию и ознакомиться с условиями обслуживания можно в диспетчерской службе организации по телефону: +7 (496) 263-86-52.