Жители Солнечногорска смогут сменить частную УК на муниципальную

Собственники многоквартирных домов в городском округе Солнечногорск, не удовлетворенные качеством работы частных управляющих организаций, вправе на общем собрании принять решение о переходе в муниципальную управляющую компанию. Она создана на базе муниципального бюджетного учреждения «Дирекция единого заказчика городского округа Солнечногорск».

На территории муниципалитета Ассоциация председателей советов многоквартирных домов формирует рейтинг работы частных управляющих компаний. Это позволяет своевременно выявлять организации с ухудшающимися показателями и ставить вопрос о лишении лицензии при отсутствии улучшений.

Специалисты управляющей компании «Дирекция единого заказчика» работают по единым стандартам качества, утвержденным администрацией округа. Они выполняют полный комплекс работ по содержанию жилого фонда: проводят текущий ремонт, обслуживают внутридомовые инженерные системы, готовят дома к отопительному сезону, а также еженедельно наводят порядок на придомовых территориях. В настоящее время организация обслуживает 44 дома.

«Деятельность муниципальной управляющей компании направлена на создание надежной альтернативы частным организациям и повышение прозрачности в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — подчеркнул замглавы округа Леонид Степанов.

Ознакомиться с условиями обслуживания и получить консультацию по вопросам перехода можно в диспетчерской службе учреждения «ДЕЗ городского округа Солнечногорск» по телефону: +7 (496) 263-86-52.

