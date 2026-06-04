Жители Солнечногорска смогут решить вопросы ЖКХ через «Госуслуги»

В приложении «Госуслуги.Дом» собраны все нужные сервисы для собственников. Больше не нужно звонить или лично обращаться в управляющую компанию.

После авторизации через Госуслуги данные о собственности автоматически подтягиваются из Росреестра. В приложении можно следить за графиком капитального ремонта, изучать отчеты управляющей компании, подавать заявки (например, на ремонт) и отслеживать их выполнение в реальном времени, заказывать поверку счетчиков, общаться с соседями в официальных чатах и голосовать на собраниях собственников онлайн.

«Главное преимущество приложения — экономия времени и возможность решать любые коммунальные вопросы буквально в несколько кликов, не выходя из дома. Кроме того, разработчики регулярно обновляют систему, и в ближайшей перспективе жителям станет доступен расширенный перечень функций», — отметил первый заместитель главы округа Виталий Тушинов.