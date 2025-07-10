Жители Солнечногорска смогут проводить собрания собственников жилья онлайн

Собственники квартир в Солнечногорске могут участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам, касающимся управления их многоквартирными домами, на порталеу ГИС ЖКХ . Платформа предоставляет удобный механизм для голосования прямо со смартфона или компьютера, имеющего доступ к Интернету.

В дополнение к голосованию, ГИС ЖКХ имеет ряд других полезных функций, таких как отправка показаний приборов учета, внесение платежей за жилищно-коммунальные услуги, проверка наличия непогашенных счетов и контроль за ходом выполнения ремонтных и других работ в доме. Чтобы узнать, доступна ли система электронного голосования для определенного дома, необходимо зайти в раздел «Голосование по дому» на портале госуслуг.

«Эта инновация значительно упрощает процесс принятия решений по вопросам управления МКД, предоставляя жителям удобный и современный инструмент для активного участия в жизни своего дома», — отметил первый заместитель главы Солнечногорска Александр Кузьмин.

Жителям, которым потребуется консультация или помощь с регистрацией или участием в онлайн-голосовании, рекомендуется обращаться в ближайший многофункциональный центр.