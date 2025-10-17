Жители Солнечногорска смогут проводить собрания собственников жилья онлайн

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В городском округе Солнечногорск собственники квартир получили возможность принимать решения по вопросам управления многоквартирными домами в цифровом формате. Новый сервис позволяет участвовать в голосовании по содержанию и благоустройству общедомового имущества, не выходя из дома.

Платформа для онлайн-собраний работает на сайте Государственного портала жилищно-коммунального хозяйства. Чтобы воспользоваться функциями сервиса, пользователю достаточно иметь учетную запись на сайте госуслуг.

«Помимо проведения общих собраний жильцов, граждане могут удаленно отправлять показания приборов учета, своевременно вносить оплату коммунальных платежей, следить за выполнением обязательств управляющими компаниями и получать полную информацию о состоянии задолженности», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Проверить, подключен ли конкретный дом к цифровому сервису, можно в разделе «Голосование по дому» на портале ГИС ЖКХ.