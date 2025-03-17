Жители Солнечногорска смогут проводить собрания собственников в ГИС «ЖКХ»

Жители Солнечногорска теперь смогут проводить общие собрания собственников жилья не выходя из дома в Государственной информационной системе «ЖКХ» или ее региональном аналоге. С марта 2025 год вступили в силу поправки в Жилищный кодекс.

Этот формат направлен на увеличение прозрачности голосования и снижение случаев фальсификации. Уведомления о проведении собраний, а также решения и протоколы будут автоматически отправляться собственникам из Государственной информационной системы «ЖКХ» на портал «Госуслуги». Информация считается полученной с момента входа в личный кабинет на платформе «Госуслуги».

«В настоящий момент голосования по актуальным вопросам уже проводят жители 36 многоквартирных домов городского округа Солнечногорск. Это удобно, безопасно и прозрачно. Собственники голосуют не выходя из дома. Также есть возможность обратиться в МФЦ, где помогут с доступом к Государственной информационной системе „ЖКХ“», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Голосовать можно как в самой системе Государственной информационной системе «ЖКХ», так и через мобильное приложение «Госуслуги.Дом».