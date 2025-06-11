Жители Солнечногорска смогут проводить собрания собственников в ГИС «ЖКХ»

Более 100 домов Солнечногорска уже используют Государственную информационную систему «ЖКХ» для проведения общих собраний собственников. Такой формат повышает прозрачность процесса принятия решений и предотвращает возможные фальсификации результатов голосования.

Преимущества данной системы заключаются в том, что информация о проведении собраний, а также принятые решения и протоколы автоматически поступают собственникам в их личные кабинеты на портале «Госуслуг».

Чтобы участвовать в собраниях, жителям достаточно войти в личный кабинет на сайте, используя свою учетную запись «Госуслуг». Система обеспечивает максимальное удобство, позволяя голосовать с любого устройства — будь то компьютер или мобильный телефон.

«Проверить, зарегистрирован ли ваш дом в Государственной информационной системе „ЖКХ“, можно на портале „Госуслуги“ в специальном разделе „Голосования на дому“. Если возникают сложности с регистрацией или голосованием, то обратиться за помощью можно в любой офис МФЦ», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Кроме функций голосования, Государственная информационная система «ЖКХ» предлагает широкий спектр дополнительных сервисов, включая передачу показаний счетчиков, оплату коммунальных квитанций и проверку задолженностей.