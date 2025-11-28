Жители Солнечногорска смогут проверить УК через портал «ГИС ЖКХ»

Собственники квартир в Солнечногорске могут оперативно решать основные вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами, с помощью портала «ГИС ЖКХ». Электронный формат делает взаимодействие с управляющими компаниями более удобным и прозрачным.

Чтобы провести онлайн-собрание собственников, инициатором голосования может выступить как действующая управляющая компания, так и сам владелец жилья. За 10 рабочих дней до старта голосования инициатор публикует в системе сообщение, включающее четыре обязательных пункта: выбор администратора, порядок приема сообщений о проведении ОСС, порядок приема решений собственников и длительность голосования.

После размещения объявления каждый собственник получает уведомление через портал госуслуг, приложение «Госуслуги.Дом», систему «ГИС ЖКХ» или на электронную почту. Информация также появляется на информационном стенде у дома.

«Помимо голосований на платформе жители могут проверить лицензию управляющей компании, сменить ее, передать показания приборов учета, получить актуальную информацию о положенных субсидиях, льготах и имеющейся задолженности, а также оплатить жилищно-коммунальные услуги», — подчеркнул заместитель главы городского округа Леонид Степанов.

Получить помощь по вопросам регистрации на портале или участию в онлайн-голосовании жители могут в МФЦ. Доступность цифровых собраний для конкретного дома определяется в разделе «Голосования по дому» на официальном сайте «ГИС ЖКХ».