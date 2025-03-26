Жители Солнечногорска смогут пройти бесплатное медобследование 29 марта

Центр амбулаторной онкологической помощи на базе Солнечногорской больницы 29 марта проведет День открытых дверей. Все желающие смогут бесплатно и без предварительной записи пройти медицинское обследование.

В программу входит: цифровая дерматоскопия, маммография, флюорография и консультации онколога, дерматолога, уролога, гинеколога и терапевта. При наличии показаний пациентов направят на прием к эндокринологу, кардиологу или офтальмологу, им также предложат пройти ультразвуковое исследование, цитологическую диагностику и сдать анализ на онкоскрининг.

«Своевременная диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии. Забота о здоровье — залог долгой и счастливой жизни», — отметила главный врач Солнечногорской областной больницы и депутат Совета депутатов округа Лариса Борисова.

Желающих проверить здоровье будут ждать с 08:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.