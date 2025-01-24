Жители Солнечногорска смогут пройти бесплатное медобследование 25 января

Едины день диспансеризации пройдет в Центральной поликлинике Солнечногорска 25 января. Все желающие смогут бесплатно проверить здоровье с 9:00 до 14:00.

Объем обследований определяется в зависимости от возраста пациента. В обязательном порядке проводятся флюорография, общий анализ крови, биохимия, ЭКГ с 35 лет, а также маммография для женщин. При посещении необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС.

«Диспансеризация — это ключ к здоровью и долголетию. Не откладывайте поход к врачам и не пускайте все на самотек. Заботьтесь о себе сегодня, чтобы избежать серьезных заболеваний завтра», — подчеркнула заместитель главы городского Солнечногорск Майя Морева.

Диспансеризация может выявить заболевания на ранних стадиях развития и корректировать основные факторы риска, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, онкологическими заболеваниями и хроническими заболеваниями легких.