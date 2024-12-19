Жители Солнечногорска смогут проголосовать за лучший отель округа

Жителей Солнечногорска приглашают проголосовать за лучшую организацию в сфере туризма. От муниципалитета в конкурсе участвуют пять отелей. Победителей объявят 25 декабря.

В Московской области проходит онлайн-голосование в рамках конкурса «Лучшая организация в индустрии туризма». Этот конкурс направлен на повышение качества обслуживания гостей региона, продвижение уникальных туристических предложений и формирование положительного имиджа предприятий сферы гостеприимства.

В номинации «Городская гостиница года» участвует трехзвездочный мини-отель «Сан-Сити». В номинации «Загородная гостиница года» представлены несколько четырехзвездочных отелей: «Лесной», «Солнечный» и «Истра Холидей», а также пятизвездочный бутик-отель «Сенешаль». Номинацию «Кемпинг (глэмпинг) года» представляет Эко-база «Березовая роща».

«Участие наших отелей в конкурсе „Лучшая организация в индустрии туризма“ — это не только возможность заявить о себе, но и шанс продемонстрировать высокий уровень сервиса и уникальность предложений Солнечногорска. Призываю всех поддержать местных представителей, ведь каждый голос — это вклад в развитие туристической составляющей нашего округа», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Голосование проходит на официальном сайте конкурса и продлится до 22 декабря.