Жители Солнечногорска смогут принять участие в сдаче норм ГТО по бегу на лыжах

Жителей Солнечногорска приглашают сдать нормативы ГТО по бегу на лыжах и плаванию. Бег на лыжах состоится 25 января в спортивном комплексе «Металлург», а плавание — 2 февраля во Дворце спорта «Олимп».

Дистанции зависят от возраста участников. Сдающих нормативы по бегу на лыжах будут ждать с 10:00, а по плаванию — с 12:00.

Чтобы принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО и получить уникальный идентификационный номер, если он уже есть, то новый получать не требуется. Затем нужно заполнить специальную форму. За двое суток на указанную на почту придет точное время сдачи нормативов. Участников просят приходить заранее, чтобы пройти подготовку. При себе необходимо иметь допуск врача к сдаче нормативов.

«Сдавать нормативы можно всей семьей. Отличная возможность проверить свою физическую подготовку. А одиннадцатиклассники при сдаче ГТО могут получить дополнительные баллы для поступления в высшие учебные заведения», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.