Жители Солнечногорска смогут поучаствовать во всероссийском конкурсе по благоустройству

Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор» вновь стартует при организации партии «Единая Россия». В третий раз в нем смогут принять участие жители Подмосковья, в том числе и городского округа Солнечногорск.

Состязание пройдет в пяти номинациях: «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Самый дружный дом», «Самый энергоэффективный дом» и «Молодые руки района».

«В конкурсе могут принять участие собственники и наниматели жилья, члены советов МКД, ТСЖ и представители управляющих организаций. Отмечу, что подобные конкурсы каждый год способствуют выявлению инициативных собственников и эффективно работающих управляющих организаций, заслуживающих поощрения», — сказала руководитель фракции «Единая Россия» Ольга Гончар.

В прошлом году участники из Московской области проявили особую активность, и регион по традиции входит в число лидеров конкурса.

Подать заявку на конкурс можно до 15 ноября на сайте, а народное голосование пройдет с 15 октября по 15 декабря. Имена победителей объявят 26 декабря.