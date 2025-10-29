Жители Солнечногорска смогут поменять управляющую компанию через «ГИС ЖКХ»

Жители Солнечногорска получили возможность дистанционно поучаствовать в собраниях собственников жилья через портал «ГИС ЖКХ». Это цифровое решение значительно упрощает обсуждение и принятие важных вопросов по управлению многоквартирными домами.

Собственники квартир могут голосовать за смену управляющей компании при неудовлетворительном качестве услуг, согласовать установку видеонаблюдения, организовать ремонт и благоустройство территории дворов.

«Возможность проводить собрания собственников в электронном виде — это не только экономия времени, но и гарантия большей вовлеченности каждого жителя в принятие решений, влияющих на комфорт и безопасность их проживания», — отметил заместитель главы округа Леонид Степанов.

Для участия в электронных голосованиях требуется подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Помимо голосований, через платформу жители могут передавать показания счетчиков, оплачивать услуги ЖКХ и отслеживать задолженности.