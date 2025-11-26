Жители Солнечногорска смогут получить квитанции за ЖКУ в электронном виде

Собственники и съемщики жилья в Солнечногорске могут отказаться от бумажных квитанций за жилищно-коммунальные услуги и получать их в электронном виде через региональный портал Госуслуг.

Для подключения услуги необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале. Далее в разделе «Жилищно-коммунальные услуги» нужно активировать опцию «Получать квитанции в электронном виде», а затем — подтвердить свое согласие.

Как отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск, новый формат более экологичен и дает жителям ряд преимуществ: защита документов от потери, постоянный доступ к архиву платежей, а также возможность управлять услугами онлайн без личного посещения организаций.

Изменить формат получения квитанций можно с 1 по 19 число, ежемесячно.