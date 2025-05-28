Жители Солнечногорска смогут получать онлайн-квитанции за ЖКУ

Жители Солнечногорска смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги в электронном формате через портал госуслуг без бумажного дублирования. Это нововведение делает процесс оплаты более удобным и быстрым.

Электронные квитанции обеспечивают высокий уровень безопасности данных, исключая возможность ошибок и подделок, а также позволяет экономить природные ресурсы, снижая затраты на печать и доставку бумажных документов.

«Этот проект сделает жизнь наших жителей проще и комфортнее. Благодаря внедрению электронного документооборота мы не только обеспечиваем максимальную безопасность и точность платежных документов, но и вносим свой вклад в защиту окружающей среды», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Чтобы начать получать квитанции в электронном виде, нужно подтвердить дать согласие в личном кабинете на портале госуслуг.