Жители Солнечногорска смогут получать квитанции за ЖКУ в онлайн-формате

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В городском округе Солнечногорск расширили применение цифровых сервисов для удобства населения. Теперь граждане могут получать и оплачивать коммунальные квитанции в электронном виде, отказываясь от бумажных вариантов.

Электронная форма делает процесс проще и безопаснее: отпадает необходимость хранить бумажные платежки. Также система обеспечивает защиту от фальсификаций.

Для подключения нужно авторизоваться на региональном портале Госуслуг и подтвердить согласие на цифровой формат. Уже со следующего месяца квитанции начнут поступать в электронном виде.

«Цифровизация упрощает процесс оплаты коммунальных услуг и способствует рациональному использованию ресурсов. Ведь электронные квитанции экономят до 100 тонн древесины ежегодно», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

При желании жители могут менять способ получения квитанций — с бумажного на электронный или обратно — с 1 по 19 число каждого месяца.