Жители Солнечногорска смогут получать квитанции за ЖКУ в электронном виде

В Солнечногорске продолжают реализовывать проект по предоставлению электронного Единого платежного документа. Теперь жители городского округа могут получать квитанции за коммунальные услуги через региональный портал Госуслуг. Проект делает оплату удобнее и способствует сокращению бумажного документооборота.

Подключить электронный ЕПД могут владельцы квартир и жильцы, проживающие в домах по договору социального найма. Для этого необходимо авторизоваться на портале и подтвердить согласие на электронный формат. После этого следующая квитанция придет в цифровом виде.

«Преимущества электронных квитанций включают мгновенное получение и круглосуточную доступность в любом месте, снижение рисков утечки персональных данных и подделки документов, а также существенный вклад в сохранение окружающей среды, поскольку ежегодно для изготовления бумажных платежек вырубается порядка семи гектаров леса», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Перейти на электронный формат или вернуться к бумажным квитанциям можно ежемесячно с 1 по 19 число.