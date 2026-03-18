Жители Солнечногорска смогут получать квитанции за ЖКХ на «Госуслугах»
Собственникам жилья станет доступно получение Единого платежного документа онлайн. Электронные квитанции будут приходить автоматически со следующего расчетного периода.
Для подключения достаточно зайти в личный кабинет на портале и в разделе «Жилищно-коммунальные услуги» подтвердить согласие.
Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов отметил, что при необходимости жители могут обратиться в ближайший офис «МосОблЕИРЦ» для распечатки квитанции. Также они могут вернуться к традиционному способу получения бумажных квитанций, подав заявление в период с первого по 19 число любого месяца.
Внедрение электронного документооборота снижает риск потери квитанций и защищает персональные данные. Также отказ от бумажных носителей позволяет экономить около 100 тонн древесины ежегодно.