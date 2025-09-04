Жители Солнечногорска смогут платить за жилищно-коммунальные услуги онлайн

Жители городского округа Солнечногорск получили возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги в цифровом формате, отказавшись от бумажных квитанций. Новый сервис экономит время и избавляет от необходимости хранить множество документов.

Электронные платежки удобнее и безопаснее: они защищены от подделки, позволяют оплачивать услуги напрямую через портал региональных Госуслуг и помогают беречь природу — отказ от бумаги ежегодно сохраняет около 100 тонн древесины.

«Переход на электронный формат позволит нашим жителям забыть о хлопотах, связанных с расчетом множества квитанций, снизит риски их утраты и значительно ускорит сам процесс оплаты. Уверен, что такая мера повысит уровень комфорта и удобства в повседневной жизни наших граждан», — отметил первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

Чтобы подключить цифровую квитанцию, необходимо зайти на сайт региональных госуслуг, подтвердить согласие на электронный формат и поставить отметку в личном кабинете. Уже со следующего месяца платежки начнут приходить автоматически.

При желании пользователи могут изменить способ получения документов — вернуться к бумажным или снова выбрать электронный вариант. Сделать это возможно с 1 по 19 число каждого месяца.