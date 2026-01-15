Жители Солнечногорска смогут перейти на обслуживание муниципальной УК
Жители округа, недовольные текущей управляющей компанией, вскоре смогут перейти на обслуживание в муниципальную УК. Организация, созданная на основе МБУ «ДЕЗ городского округа Солнечногорск», уже приняла под управление свыше 40 многоквартирных домов.
Главное достоинство муниципальной УК заключается в непосредственном взаимодействии с водоканалом и энергетическими сетями, что исключает участие посредников. Такая практика снижает финансовые риски и повышает стабильность подачи ресурсов.
«Муниципальная УК — это прозрачная и подотчетная структура, где работа ведется по утвержденным администрацией округа правилам», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.
Подробную информацию о переходе и условиях обслуживания можно получить, связавшись с диспетчерской службой МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» по телефону +7 (496) 263-86-52.