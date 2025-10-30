Жители Солнечногорска смогут перейти на электронные платежные квитанции за ЖКУ

Собственники и арендаторы жилья в Солнечногорске теперь имеют возможность отказаться от бумажных квитанций за жилищно-коммунальные услуги. Им доступен Единый платежный документ в цифровом виде на региональном портале Госуслуг. Смена формата на электронный или возврат к привычным бумажным квитанциям осуществляется ежемесячно в период с 1 по 19 число.

Электронные квитанции поступают в личный кабинет пользователя моментально, без каких-либо задержек, связанных с работой почтовой службы. Помимо удобства, отказ от бумажных документов также способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду и помогает сохранять лесные ресурсы.

«Переход на электронные квитанции за ЖКУ — это гарантия того, что важные платежные документы всегда будут под рукой. Они не только надежно защищены от потери или подделки, но и сохраняют всю историю платежей в цифровом архиве, что значительно упрощает контроль над расходами на коммунальные услуги», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Для того чтобы подключить данную услугу, необходимо авторизоваться в личном кабинете на региональном портале государственных услуг, найти раздел «Жилищно‑коммунальные услуги», выбрать опцию «Получать квитанции в электронном виде» и подтвердить свое согласие на изменение формата доставки платежных документов.