Жители Солнечногорска смогут перейти на электронные квитанции за услуги ЖКХ

Жители городского округа Солнечногорск получили возможность полностью отказаться от бумажных квитанций за жилищно-коммунальные услуги и оформлять их получение в электронном виде через региональный портал государственных услуг. Такой формат обеспечивает более надежное хранение платежных документов и обеспечивает пользователям доступ к полной истории начислений.

Цифровой вариант ЕПД защищен от потери и исключает риск подделки, что делает его более удобным и безопасным по сравнению с бумажным носителем.

«Воспользоваться электронным Единым платежным документом могут собственники жилья в многоквартирных домах и жильцы, проживающие по договору социального найма. Перейти на электронный формат или вернуться к получению бумажного документа можно ежемесячно в период с 1 по 19 число», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Для подключения услуги необходимо авторизоваться в личном кабинете на региональном портале Госуслуг. В разделе «Жилищно-коммунальные услуги» нужно выбрать опцию «Получать квитанции в электронном виде» и подтвердить согласие на изменение способа получения платежных документов.