Жители Солнечногорска смогут перейти на электронные квитанции по оплате ЖКУ

Пилотный проект, позволяющий отказаться от получения бумажных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги, запустили в Московской области с 17 февраля. Теперь жителям Солнечногорска доступны квитанции в электронном виде через портал госуслуг, без дублирования на бумажном носителе.

Такие меры позволят сделать процесс получения и оплаты жилищно-коммунальных услуг более современным и удобным для жителей.

«Переход на цифровой формат имеет ряд преимуществ: электронные квитанции поступают быстрее бумажных и не могут быть утеряны. Они обеспечивают высокий уровень защиты платежных данных от подделки реквизитов. Кроме того, отказ от бумаги значительно снижает затраты на печать и доставку и вносит вклад в сохранение природы, позволяя ежегодно экономить около 100 тонн древесины», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Для того, чтобы начать получать квитанции в электронном формате, необходимо дать свое согласие в личном кабинете на региональном портале госуслуг.