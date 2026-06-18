Жители Солнечногорска смогут оплатить ЖКУ через приложение «Госуслуги.Дом»

Собственники жилья в многоквартирных домах городского округа Солнечногорск могут использовать мобильное приложение «Госуслуги.Дом» для решения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и контроля за содержанием общего имущества. Платформа позволяет изучать финансовые отчеты управляющих компаний, получать уведомления о плановых работах и авариях, следить за графиком капитального ремонта, а также подавать заявки в УК через специальный чат-бот и отслеживать их выполнение.

В приложении также можно общаться с соседями в официальных домовых чатах и участвовать в онлайн-собраниях собственников.

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов подчеркнул: «Этот сервис дает жителям муниципалитета простой и понятный инструмент для контроля за содержанием дома и работой управляющих компаний. Помимо этого, через него можно оплачивать счета за ЖКУ без комиссии и передавать показания приборов учета». Приложение доступно бесплатно для скачивания в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery. Для начала работы достаточно авторизоваться через подтвержденную учетную запись портала Госуслуг — данные о недвижимости подтянутся автоматически из Росреестра.

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