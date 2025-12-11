Жители Солнечногорска смогут оплачивать коммунальные услуги через интернет

В городском округе Солнечногорск для собственников жилья и граждан, проживающих по договору социального найма, была запущена опция получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде вместо бумажных носителей. Жители могли получать платежные документы через региональный портал.

Для подключения электронных квитанций необходимо войти в личный кабинет на портале, перейти в раздел «Жилищно-коммунальные услуги», выбрать пункт «Получать квитанции в электронном виде» и подтвердить свое согласие. Изменить формат доставки квитанций можно каждый месяц с 1 по 19 число.

«Электронный формат не только способствует бережному отношению к природным ресурсам, но и предоставляет жителям дополнительные преимущества. Среди них –защита от утери квитанций, постоянный доступ к истории платежей и возможность решать вопросы онлайн, что экономит время и повышает удобство», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Тем, кто предпочитает бумажные квитанции, сохраняется возможность продолжать получать их в привычном виде.