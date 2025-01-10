Жители Солнечногорска смогут окунуться в крещенскую ночь в 10 местах

Крещение Господне отметят в Солнечногорске. Жители округа смогут окунуться в купели и иордани — для этого определено 10 специально оборудованных мест.

Подходы к местам омовения будут проложены сеном и лапником, а все желающие смогут согреться горячим чаем с угощениями. Главной площадкой традиционно станет набережная озера Сенеж. Эта иордань ежегодно входит в число лучших мест Подмосковья для крещенских купаний. Безопасность обеспечат медицинские работники, спасатели и представители надзорных органов.

«Главная наша задача — обеспечить свободные подходы к местам омовения, сделать так, чтобы всем желающим окунуться было комфортно. Задействуем силовой блок, спасателей, медиков. Для удобства, подходы к воде будут проложены сеном, а все желающие смогут подкрепиться горячим чаем и сладостями», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ознакомиться с полным списком мест для для купаний в крещенскую ночь с 18 на 19 января можно на официальном сайте администрации Солнечногорска.