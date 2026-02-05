Жители Солнечногорска смогут оформить землю у своих домов

В Подмосковье запустили программу по изменению статуса одноэтажных многоквартирных домов. Она позволяет жителям Солнечногорска оформить прилегающие земельные участки в собственность.

Программа касается более 100 домов в округе. Чаще всего это здания на две квартиры с отдельными входами и коммуникациями. Раньше они считались многоквартирными, поэтому владельцы не могли оформить землю. Теперь эти дома переводят в статус блокированной застройки.

«После смены статуса жильцы смогут узаконить постройки на участке — гаражи, бани, навесы, — а также провести газ по социальной программе. Это повысит и рыночную стоимость владений», — пояснила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ольга Мошарова.

Чтобы изменить статус дома, всем собственникам нужно вместе обратиться в МФЦ с паспортами и написать заявления. После этого каждый получит выписку из ЕГРН с новой формулировкой — «дом блокированной застройки».

До 1 сентября 2026 года действует льготная госпошлина — 3 процента от кадастровой стоимости земли. Если право на жилье возникло до 30 октября 2001 года, участок оформляется бесплатно.

Процедура состоит из нескольких этапов. Сначала нужно заказать у кадастрового инженера схему участка. Затем через МФЦ подается заявка на согласование с администрацией, это занимает около 10 рабочих дней. После получения постановления муниципалитета (5 дней) участок ставят на кадастровый учет. Для этого снова потребуется кадастровый инженер, который подготовит межевой план. Завершающий этап — регистрация права собственности через МФЦ, документы направляются в Росреестр. Вся процедура регистрации занимает примерно 9 рабочих дней.

Подробную информацию можно получить в Министерстве строительства Московской области по телефону: 8 (925) 241-75-24.