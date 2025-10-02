Жители Солнечногорска смогут голосовать на собраниях собственников через ГИС ЖКХ

Собственники жилья в городском округе Солнечногорск теперь могут решать ключевые вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, через портал ГИС ЖКХ . Электронный сервис дает доступ к множеству функций, включая организацию собраний и голосований в онлайн-формате.

Чтобы участвовать в голосованиях, пользователям необходима подтвержденная учетная запись на Госуслугах. На собраниях собственников поднимаются темы установки шлагбаумов, видеонаблюдения, аренды помещений на цокольных этажах, проведения ремонта и благоустройства придомовых территорий.

«Онлайн формат — это отличный инструмент для повышения качества управления многоквартирными домами и вовлечения жителей в процесс принятия решений, касающихся их комфорта и безопасности. При возникновении вопросов с регистрацией или участием в голосовании можно обратиться за помощью в ближайший МФЦ», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Помимо этого, система ГИС ЖКХ дает возможность в удобном режиме вносить показания счетчиков, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и контролировать наличие задолженностей.