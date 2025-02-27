Жители Солнечногорска сдадут нормативы ГТО 1 марта

Жителей Солнечногорска приглашают сдать нормативы ГТО в городском парке на стадионе «Металлург» 1 марта. Проверить свою физическую подготовку смогут все желающие.

Всем участникам предстоит выполнить сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон из положения стоя, подъем корпуса, прыжок в длину. Прием нормативов будет проходить с 10:00 до 12:00.

«Физическая активность нужна в любом возрасте. Это отличная возможность проверить свои силы и подтолкнуть себя к занятиям спортом. Также напоминаю, что выпускники школ могут получить дополнительные баллы при поступлении в университет за значок ГТО», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.