Жители Солнечногорска проверили готовность котельной Выстрел к зиме

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Жители микрорайона Выстрел в Солнечногорске проверили подготовку котельной к отопительному сезону. Работы по модернизации объекта завершат к 15 сентября.

Сейчас на котельной монтируют новый газовый ввод, завершили трубную развязку, установили новое оборудование и автоматику. Запуск четырех новых котлов на объекте произведут 15 сентября.

«С жителями подробно проговорили о том, как настроены для работы новые котлы, чтобы на начало отопительного периода стабильно подавать в многоквартирные дома необходимый ресурс. Кроме того, предупредили, что на сегодняшний день горячая вода подается через блочно-модульную котельную», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Работы по модернизации котельной проводятся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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