Жители Солнечногорска проверили готовность котельной Выстрел к зиме

Жители микрорайона Выстрел в Солнечногорске проверили подготовку котельной к отопительному сезону. Работы по модернизации объекта завершат к 15 сентября.

Сейчас на котельной монтируют новый газовый ввод, завершили трубную развязку, установили новое оборудование и автоматику. Запуск четырех новых котлов на объекте произведут 15 сентября.

«С жителями подробно проговорили о том, как настроены для работы новые котлы, чтобы на начало отопительного периода стабильно подавать в многоквартирные дома необходимый ресурс. Кроме того, предупредили, что на сегодняшний день горячая вода подается через блочно-модульную котельную», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.