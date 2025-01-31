Жители Солнечногорска проголосуют за проекты «Народного бюджета»
Голосование «Народный бюджет» проходит на портале «Добродел». От Солнечногорска представлено 17 проектов, среди которых пока лидирует инициатива по приобретению кухонного оборудования для Радумльского лицея-интерната. Этот проект уже поддержали более 600 человек.
В рамках данной инициативы планируется закупка двух пароконвектоматов, холодильного шкафа, морозильного ларя, овощерезки, мясорубки и других необходимых устройств. В случае победы, на реализацию инициативы будет выделена субсидия от правительства Московской области в размере свыше миллиона рублей.
В Радумльском лицее обучается более 400 детей, которые пребывают там круглосуточно шесть дней в неделю.
«В настоящее время у нас назрела потребность в обновлении кухонного оборудования для улучшения процесса готовки и сохранения пищевой ценности продуктов. Качественному питанию мы уделяем большое внимание, потому что это основа здоровья наших детей. А они у нас крепкие, много занимаются физической культурой и спортом», — рассказал депутат окружного совета, директор Радумльского лицея-интерната Владимир Красин.
В прошлом году от Солнечногорска на голосование поступило 10 проектов, а в этом году их число возросло до 17. Все предложенные инициативы социально важны, они направлены на улучшение городской среды, условий обучения детей и разнообразие их досуга. Проекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов, получат субсидии из областного бюджета для реализации.
Полный список инициатив доступен на официальном сайте администрации городского округа Солнечногорск. Каждый желающий может проголосовать за неограниченное количество проектов до 9 февраля. При голосовании необходимо оставить комментарий — это станет дополнительной поддержкой к каждому голосу.