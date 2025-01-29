Жители Солнечногорска проголосуют за проекты инициативного бюджетирования

Жителей Солнечногорска приглашают принять участие в голосовании за проекты инициативного бюджетирования на портале «Добродел», которое продлится до 9 февраля. В этом году было представлено 17 инициатив.

В прошлом году от Солнечногорска на голосование поступило 10 проектов, а в этом году их число возросло до 17. Среди предложенных инициатив — благоустройство универсальной спортивной площадки в поселке Ржавки, приобретение кухонного оборудования для Радумльского лицея-интерната, закупка учебной мебели, оборудования и обслуживающей техники для лицея № 7 и множество других проектов.

Полный список инициатив доступен на официальном сайте администрации городского округа Солнечногорск. Каждый желающий может проголосовать за неограниченное количество проектов. При голосовании необходимо оставить комментарий — это станет дополнительной поддержкой к каждому голосу.

«Инициативное бюджетирование — это возможность реализовать проект, предложенный гражданами, за счет средств различных финансовых источников. С каждым годом количество реализованных проектов увеличивается, что говорит об активности и неравнодушии жителей», — отметила заместитель главы городского округа Майя Морева.

Депутаты местного совета и Мособлдумы будут активно поддерживать эти инициативы и их авторов. Лучшие проекты реализуют благодаря софинансированию муниципального и регионального бюджетов.