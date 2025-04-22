Жители Солнечногорска проголосуют за объекты благоустройства

Жителей Солнечногорска приглашают принять участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. От муниципалитета на выбор представлены три локации.

Отдать голос можно за сквер у физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард», яблоневый сад в деревне Смирновке рядом с домом № 7А или территорию возле Спасского храма в поселке Андреевка. В случае победы данные территории преобразят в 2026 году.

Например, у физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» планируют провести озеленение, замену покрытия, установку освещения и малых архитектурных форм.

«Проголосовать можно онлайн и на наших крупных мероприятиях: День Победы 9 мая, „Чистые игры“ и других. Волонтеры Подмосковья помогут сделать это прямо на месте. Приглашаю всех жителей принять участие! Ваш голос — это вклад в развитие округа», — сказал глава городского округа Константин Михальков.

Комплексное благоустройство объектов-победителей проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Проголосовать можно на портале госуслуг до 12 июня.