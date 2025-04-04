Жители Солнечногорска примут участие в субботнике 5 апреля

Месяц чистоты и благоустройства, который запустил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , продолжается в Солнечногорске. Жителей округа приглашают принять участие в муниципальном субботнике 5 апреля.

Участники акции приведут в порядок территории, очистят площадки от мусора, сухостоя и старой листвы. Весь необходимый инвентарь предоставят на месте.

«Субботник — это возможность сделать полезное дело. Приглашаю жителей присоединиться и сделать чище улицы, дворы и парки. Патриотизм и любовь к Родине начинаются с малого — достаточно просто содержать в чистоте наш родной городской округ Солнечногорск», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Генеральная уборка пройдет на 17 локациях во всех территориальных управлениях округа. Начало — в 10:00.

Узнать адреса проведения субботника можно на официальном сайте администрации городского округа Солнечногорск.