Жители Солнечногорска примут участие в инициативном бюджетировании

Жители Солнечногорска смогут предложить свой проект и подать заявку на участие в инициативном бюджетировании. В прошлом году таким образом в округе реализовали пять проектов, направленные на улучшение инфраструктуры и обновление оборудования в местных школах.

Инициативное бюджетирование дает возможность жителям выдвинуть свои проекты и поставить конкретные задачи перед властью для решения важных вопросов.

«Отличительной особенностью идеи инициативного бюджетирования является активное участие населения при выборе и реализации проектов. С каждым годом количество реализованных проектов увеличивается, что говорит об активности и неравнодушии жителей», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Разместить свой проект и проголосовать можно по ссылке. Заявки принимают до 26 января 2025 года. По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону: 8 (496) 263-85-41.