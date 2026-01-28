Жители Солнечногорска преодолели марафон в условиях экстремального холода

В якутском Оймяконе, известном как полюс холода, прошел один из самых суровых марафонов мира. Двое участников из Солнечногорска — Алексей Ляпунцов и Инна Седова — успешно справились с ледяными дистанциями в 50 и 42,2 километра соответственно, несмотря на температуру ниже –40 °C.

Алексей Ляпунцов, опытный ультрамарафонец, завершил 50-километровый забег за 6 часов 3 минуты, заняв 15-е место среди двадцати сильнейших участников. Инна Седова, для которой этот старт стал дебютом в таких условиях, показала блестящий результат на классической марафонской дистанции. Ее время — 4 часа 31 минута — принесло сразу две бронзовые награды: третье место в общем зачете среди женщин и в своей возрастной группе.

«Я года два-три назад видела репортаж с этого марафона, где показывали людей с обмороженными, заледеневшими лицами. Я вообще не понимала, как это возможно. Но если люди там бегают и финишируют, значит, это можно?» — поделилась Инна Седова, предприниматель и бегун со стажем с 2022 года.

Оба спортсмена доказали, что тщательная подготовка и правильный настрой способны победить даже оймяконский холод. После такого экстремального опыта солнечногорцы уже строят новые планы. Алексей готовится к ультрамарафону по льду Онежского озера «Onega Ice Ultra», а Инна, вдохновленная успехом, готовится к ночному ультрамарафону на 50 километров в Ленинградской области. Их история — яркое доказательство того, что самые смелые мечты можно реализовать, если решиться и тщательно к ним подготовиться.