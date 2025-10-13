Жители Солнечногорска поучаствовали в первом агродиктанте

В Солнечногорске состоялся первый агродиктант, организованный местным отделением партии «Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Российское село». Мероприятие дало возможность участникам разных возрастов проверить свои знания о сельском хозяйстве страны.

В течение 45 минут участники отвечали на 30 вопросов — как тестовых, так и открытых. Темы охватывали широкий круг направлений: от животноводства до агротуризма. Для удобства были предусмотрены четыре уровня сложности, рассчитанные на разный возраст и профессиональный опыт.

«Партия „Единая Россия“ продвигает различные инициативы, включая поддержку малых и средних фермерских хозяйств, внедрение современных технологий и обучение кадров, что, в свою очередь, направлено на укрепление агросектора и улучшение жизни на селе», — подчеркнула руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Солнечногорск Ольга Гончар.

Результаты агродиктанта будут опубликованы после 19 октября на официальном сайте проекта.