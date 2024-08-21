Бесплатную экскурсию по улиточной ферме провели для жителей Солнечногорска

Предприятие SolEcoSnails производит съедобных улиток премиального качества двух видов — Helix Aspersa Maxima и Helix Aspersa Muller. Посетители познакомились с работой фермы, а также продегустировали деликатесы. В конце экскурсии все желающие могли приобрести фермерскую продукцию.

«В рамках развития агротуризма солнечногорцев и гостей нашего муниципалитета ждут знакомства с фермерскими хозяйствами, включающие ознакомление с процессом производства. Отмечу, что это не только отличная возможность отдохнуть от городской суеты, но и узнать, как вести свое фермерское хозяйство», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

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