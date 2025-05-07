Жители Солнечногорска посадили 170 кустов сирени и 80 кленов

Жители Солнечногорска приняли участие в международной акции «Сад Памяти», которую проводят в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Мероприятие прошло на 14 площадках, в округе высадили 250 саженцев: 170 кустов сирени и 80 кленов.

Центральной локацией акции стала территория улицы 1-я Володарская. Здесь в честь 80-летия Победы и в память о Герое Великой Отечественной войны Якове Пластуне участники мероприятия высадили 80 кленов. Также вблизи новой аллеи установили гранитный камень с информационной табличкой.

По словам главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова, во время акции «Сад памяти» ежегодно во всех регионах России высаживают деревья в честь героев, павших на полях Великой Отечественной войны и во время других военных конфликтов.

«Сегодня мы высадили аллею в честь Якова Пластуна, военкома роты 121-го отдельного танкового батальона. Он погиб в бою 12 декабря 1941 года при освобождении Солнечногорска от фашистских захватчиков», — отметил руководитель муниципалитета.