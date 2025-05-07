Жители Солнечногорска посадили 170 кустов сирени и 80 кленов
Жители Солнечногорска приняли участие в международной акции «Сад Памяти», которую проводят в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Мероприятие прошло на 14 площадках, в округе высадили 250 саженцев: 170 кустов сирени и 80 кленов.
Центральной локацией акции стала территория улицы 1-я Володарская. Здесь в честь 80-летия Победы и в память о Герое Великой Отечественной войны Якове Пластуне участники мероприятия высадили 80 кленов. Также вблизи новой аллеи установили гранитный камень с информационной табличкой.
По словам главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова, во время акции «Сад памяти» ежегодно во всех регионах России высаживают деревья в честь героев, павших на полях Великой Отечественной войны и во время других военных конфликтов.
«Сегодня мы высадили аллею в честь Якова Пластуна, военкома роты 121-го отдельного танкового батальона. Он погиб в бою 12 декабря 1941 года при освобождении Солнечногорска от фашистских захватчиков», — отметил руководитель муниципалитета.
Политрук Яков Пластун 11 декабря 1941 года получил приказ обойти Солнечногорск с запада, выйти на Ленинградское шоссе и отрезать путь отступления противника. Его танк проехал от микрорайона ЦМИС через территорию автостанции по улице Рабочей, достигнув Ленинградского шоссе и перекрыв путь отхода немецким войскам. Однако в результате танк застрял в кювете и не смог продолжать движение. Даже в этом положении экипаж продолжал вести бой до последнего, но танк был уничтожен. Подробности о действиях танка и героической гибели его экипажа зафиксировали в наградном листе от 13 декабря 1941 года. Якова Пластуна представили к званию Героя Советского Союза посмертно.
В рамках цикла патриотических мероприятий «Успех V единстве поколений» к акции присоединились члены партии «Единая Россия», участники специальной военной операции и их семьи, депутаты, члены Общественной палаты округа, школьники, кадеты, юнармейцы, представители «Движения Первых» и победители «Чистых игр».