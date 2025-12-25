Жители Солнечногорска получили возможность перейти на муниципальную УК

У жителей Солнечногорска появилась альтернатива при смене управляющей организации. На территории округа функционирует муниципальная управляющая компания, сформированная на базе МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск». Под ее управление уже перешли свыше 40 многоквартирных домов.

Главным преимуществом муниципальной УК является прямое сотрудничество с водоканалом и электросетями без участия посредников. Такой подход помогает снизить риски образования задолженностей и сбоев в снабжении коммунальными ресурсами.

«Вся деятельность УК, включая уборку подъездов, придомовых территорий и ремонтные работы, контролируется администрацией и осуществляется по единым стандартам. Такие меры направлены на повышение качества жилищно-коммунальных услуг и прозрачности в их оказании», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Для получения детальной информации о процедуре перехода на обслуживание и условиях предоставления услуг жители могут связаться с диспетчерской службой МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» по телефону: +7 (496) 263-86-52.