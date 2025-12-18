Жители Солнечногорска получили доступ к электронным квитанциям за ЖКУ

Переход на цифровой формат дает возможность отказаться от бумажных квитанций. Единый платежный документ в электронном виде можно получать через региональный портал государственных услуг.

Электронный ЕПД гарантирует надежную защиту от потери или фальсификации документа и обеспечивает пользователю доступ к полной истории платежей. Сервис доступен как владельцам жилья в многоквартирных домах, так и гражданам, проживающим по договору социального найма.

«Цифровизация процессов в жилищно-коммунальной сфере — это важный шаг к повышению удобства и прозрачности для граждан. Изменение формата получения квитанций на электронный вариант или возврат к бумажному возможно ежемесячно с 1 по 19 число», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Для подключения услуги нужно войти в личный кабинет на портале, в разделе «Жилищно-коммунальные услуги» выбрать опцию «Получать квитанции в электронном виде» и подтвердить согласие на изменение способа получения документа.