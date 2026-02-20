Жители Солнечногорска перешли на электронные квитанции ЖКУ

В городском округе Солнечногорск собственники квартир получили возможность отказаться от бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги. Теперь можно оформить электронный Единый платежный документ.

Чтобы изменить способ получения счетов, необходимо авторизоваться в личном кабинете на региональном портале Госуслуг по ссылке, открыть раздел «Жилищно-коммунальные услуги» и подтвердить согласие на электронный формат. После оформления заявки квитанции будут поступать в цифровом виде уже со следующего расчетного месяца.

«Несмотря на внедрение современных технологий, за гражданами сохраняется право выбора способа получения. При необходимости жители округа всегда могут обратиться в ближайший офис „МосОблЕИРЦ“ для распечатки квитанции или вернуться к бумажному носителю, подав соответствующее заявление в период с 1-го по 19-е число любого месяца», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Переход на электронные документы делает процесс более безопасным — исключается вероятность утери или фальсификации платежки. Кроме того, сокращение использования бумаги способствует сохранению природных ресурсов: ежегодно экономится порядка 100 тонн древесины.