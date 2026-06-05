Жители Солнечногорска определят территорию для благоустройства

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске жители определяют, какая территория получит новые покрытия, освещение и зеленые насаждения в 2027 году. На данный момент более 13 тысяч человек уже сделали свой выбор, и вперед вырвался сквер «Долголетие» в поселке Андреевка.

Голосование проходит на портале. Участникам предстоит выбрать между сквером «Долголетие» и яблоневым садом у дома 7а в Смирновке. Завершится прием голосов через восемь дней.

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов призвал жителей активнее участвовать в обсуждении.

«Это реальная возможность для каждого жителя повлиять на облик родного округа. Проект благоустройства включает замену покрытия, озеленение, установку малых архитектурных форм и современного освещения», — подчеркнул он.

Голосование организовано Минстроем России в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Эта программа входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни», который инициировал Президент России. Процедура позволяет учитывать мнение горожан при распределении бюджетных средств на развитие общественных пространств.