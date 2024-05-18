Жители Сходни присоединились к акции «Лес будущего» в Химках | 360°

Подмосковье 18 мая 2024, 14:40 Жители Сходни присоединились к акции «Лес будущего» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Во всех микрорайонах городского округа Химки прошла экологическая акция «Лес будущего». В мероприятии вместе с жителями приняли участие муниципальные депутаты и лидеры Движения общественной поддержки.

Депутат Артур Каримов рассказал, что с жителями домов № 5к1 и № 5к2 на улице Мельникова высадили молодые деревья, таким образом, отдав дань памяти тем, кто победил и отстоял нашу Отчизну.

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Посадочный материал и инвентарь выдавали химчанам прямо на местах проведения акции.

Лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов также встретился с жителями дома № 21 на улице 9 Мая и отметил, что уже не первый раз участвует в эколого-патриотической акции.

Жители отметили, что благодаря таким добрым и позитивным акциям есть возможность сохранить экологию округа и внести свой вклад в будущее.

Акция также прошла в микрорайоне Сходня, где молодые саженцы украсили территорию у детской площадки рядом с домами № 10 и 12 на Вишневой улице.

Жители высадили липы, клены, рябины, а также каштаны, черемухи, кизильник, спиреи и сирень.

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