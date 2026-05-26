Жители Серпухова встретятся с представителем «Мособлгаза»

Жители городского округа Серпухов приглашены на встречу с заместителем генерального директора АО «Мособлгаз» Олегом Тараненко и профильными специалистами по газификации, техобслуживанию и другим вопросам, связанным с газом.

Мероприятие запланировано на 4 июня 2026 года (четверг) в 16:00 в Молодежном центре «Патриот» по адресу: г. Серпухов, ул. Горького, 5Б.

Если у вас есть вопросы по газификации дома, эксплуатации газового оборудования или любые другие связанные с газом вопросы, направьте сообщение на электронную почту vopros@mosoblgaz.ru до 12:00 3 июня 2026 года. Не забудьте указать ФИО и населенный пункт. На встрече вы получите исчерпывающий ответ на ваш вопрос.