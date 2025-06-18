Жители Серпухова станут волонтерами «Интервидения»

Серпухов готовится принять активное участие в первом Международном музыкальном конкурсе «Интервидение’25». Как сообщили в пресс-службе администрации, более 20 серпуховских волонтеров внесут свой вклад в организацию и проведение этого масштабного международного события.

Музыкальное событие, запланированное на 20 сентября, соберет на одной сцене исполнителей из более чем 20 стран мира. Конкурс станет площадкой для культурного обмена и музыкального сотрудничества между представителями различных регионов, включая государства БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.

Волонтеры из Серпухова активно участвуют в подготовительном процессе, оказывая помощь в организации мероприятия и обеспечении пребывания гостей конкурса. Их задачи включают в себя встречу и сопровождение делегаций, помощь в логистике, информационную поддержку участников и гостей, а также решение различных организационных вопросов.

Для тех, кто хочет внести свой вклад в проведение «Интервидения’25» и получить опыт участия в масштабном международном мероприятии, открыта возможность присоединиться к команде волонтеров. Необходимо пройти регистрацию.