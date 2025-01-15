Жители Серпухова стали стипендиатами губернатора Московской области

Воспитанники инклюзивной школы «Абсолют» получили стипендию губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в сфере образования. Наградами отмечены успехи 14 юношей и девушек в 2024 году.

Молодые люди представляли регион на конкурсе профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья — чемпионате «Абилимпикс», а также на различных спортивных соревнованиях.

Благодарственными письмами от школы «Абсолют» также были отмечены родители и педагоги, которые поддерживают ребят и помогают им добиваться успеха.

«Талантливые, творческие, разносторонние ребята — гордость нашего округа», — отметил руководитель муниципалитета Сергей Никитенко.

В инклюзивной школе «Абсолют» занимаются около 190 учащихся. Для них созданы комфортные условия, которые помогают детям развивать свой потенциал в спорте, учебе и творчестве.